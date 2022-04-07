Каратаев: Овчинников на тренировке мог дать Сёмину леща

Бывший игрок «Локомотива» Александр Каратаев рассказал о том, что ему запомнилось на тренировках железнодорожников.
«Когда пришлось уйти из «Спартака», мне позвонил Юрий Палыч Сёмин. Правда, сначала было московское «Динамо» — я две недели проходил просмотр у Газзаева. А потом позвонил Сёмин и сразу сказал: «Мы тебя берём». Тогда на тренировках мне больше всего запомнился Овчинников. Просто машина, постоянно орал: «Бей! Добивай!» Даже Юрий Палыч от него иногда убегал — Босс мог леща и тренеру дать. Красавец!
Я бы остался в «Локомотиве», если бы не молодёжный чемпионат мира — 1993 в Австралии. Перед ним я съездил с «Локомотивом» в Индию и подхватил там желтуху. В Австралии играл уже с температурой. Вернулись в Москву, через три дня приходит бумага из «Баварии». Тренер «Баварии II» Херманн Герланд приметил меня в Австралии», — цитирует Каратаева Sport24.
- 7 апреля 2022
-
17:07
-
17:07
-
17:02
-
16:56
-
16:50
-
16:42
-
16:35
-
16:29
-
16:15
-
16:07
-
16:00
-
15:22
-
15:12
-
15:12
-
14:57
-
14:42
-
14:28
-
14:23
-
14:14
-
14:00
-
13:59
-
13:47
-
13:42
-
13:31
-
13:25
-
13:23
-
12:43
-
12:43
-
12:43
-
12:12
-
12:10
-
11:57
-
11:53
-
11:45
-
11:40