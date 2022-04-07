Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вест Хэм» — «Лион». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каратаев: Овчинников на тренировке мог дать Сёмину леща

Каратаев: Овчинников на тренировке мог дать Сёмину леща
Комментарии

Бывший игрок «Локомотива» Александр Каратаев рассказал о том, что ему запомнилось на тренировках железнодорожников.

«Когда пришлось уйти из «Спартака», мне позвонил Юрий Палыч Сёмин. Правда, сначала было московское «Динамо» — я две недели проходил просмотр у Газзаева. А потом позвонил Сёмин и сразу сказал: «Мы тебя берём». Тогда на тренировках мне больше всего запомнился Овчинников. Просто машина, постоянно орал: «Бей! Добивай!» Даже Юрий Палыч от него иногда убегал — Босс мог леща и тренеру дать. Красавец!

Я бы остался в «Локомотиве», если бы не молодёжный чемпионат мира — 1993 в Австралии. Перед ним я съездил с «Локомотивом» в Индию и подхватил там желтуху. В Австралии играл уже с температурой. Вернулись в Москву, через три дня приходит бумага из «Баварии». Тренер «Баварии II» Херманн Герланд приметил меня в Австралии», — цитирует Каратаева Sport24.

Новость по теме
Юрий Сёмин считает, что у Эмери есть шансы выиграть Лигу чемпионов с «Вильярреалом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022