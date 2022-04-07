Булыкин предположил, что Зиньковский не хочет играть в Нидерландах из-за низких зарплат

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал слова полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского на тему возможного перехода в европейский клуб.

«Его просто никогда не звали в «Аякс» или ПСВ, поэтому он так и считает. Наверное, звали в другие какие-то клубы. Если судить по «Аяксу» и другим клубам, то чемпионат Нидерландов — неплохой: клубы выступают в еврокубках и в Лиге чемпионов занимают солидные места, поэтому я бы не стал так опрометчиво кидаться словами. Повторюсь: наверное, его приглашали в мелкие команды, в которых большие деньги не платят и 50% налог. Поэтому ему и показалось, что в этом нет смысла: и денег не заработать, а максимум, что можно, перейти в клуб по типу «Аякса».



Все селекционеры из больших клубов всегда следят за европейскими соревнованиями, а за российскими — нет. Если «Крылья» не выступают в Европе, то его никогда никто не увидит и не узнает. Не знаю, что он хотел выразить своим высказыванием. Может, его действительно приглашали в Сегунду или в команду из чемпионата Нидерландов в нижней части турнирной таблицы. Судя по тому, как ему платят здесь, он, видимо, считает, что нет смысла переходить, потому что таких зарплат, как здесь, в Европе явно не будет», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.