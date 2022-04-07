Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вест Хэм» — «Лион». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каратаев: когда меня выгоняли из «Спартака», Карпин был против, Черчесов — за

Каратаев: когда меня выгоняли из «Спартака», Карпин был против, Черчесов — за
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Александр Каратаев рассказал, как его выгоняли из московского клуба.

«В молодёжке все выпили немножко, да. Пришли поздно, под утро. Тренер Александр Михайлович Пискарёв нас отругал и написал заявление в РФС. Мне даже пришлось ехать к Колоскову извиняться. Прямо к нему домой, на проспект Мира.

Романцев говорит: «Каратаев, встань! Кто за то, чтобы отчислить Каратаева?» В итоге: полкоманды за, полкоманды — против. И остался один Николай Петрович Старостин. Он посмотрел на это дело и поднял руку «против».

За был Романцев, тренер дубля Зернов. Черчесов тоже. Говорил: «Как так можно? Я под Новый год могу себе позволить 50 граммов шампанского, а он — 16 лет и уже… Какой он пример подаёт, как «Спартак» прославляет в сборной?!

Карпин был против. С ним — Ледяхов, Рамиз Мамедов… Старики, тот же Геннадий Морозов, в основном были против: «Один раз ошибся пацан, вы зачем его травите? Не будет он больше бухать. Устроили какой-то бред».

Но я сам решил уйти, сказал Старостину: «Николай Петрович, наверное, я буду уходить. Как я буду общаться с Черчесовым, с остальными, кто голосовал против меня?» — цитирует Каратаева Sport24.

Новость по теме
Каратаев: Овчинников на тренировке мог дать Сёмину леща
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022