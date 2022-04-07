Агент рассказал о положении Головина в «Монако» на фоне проблем российских игроков в Чехии

Агент Александра Головина Александр Клюев рассказал о положении игрока в «Монако».
«У Саши всё отлично, он готовится к игре. Все его поддерживают, никаких проблем нет», – сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее защитник «Богемианс-1905» Евгений Назаров и полузащитник «Динамо» (Ческе-Будеёвице) Максим Матвеев были вынуждены покинуть свои клубы из-за отказа чешских властей в выдаче рабочих виз.
Александр Головин выступает в составе «Монако» с 2018 года. В сезоне-2021/2022 российский полузащитник провёл за монегасков 32 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Действующий контракт Александра с «Монако» рассчитан до 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн.
- 7 апреля 2022
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