Агент рассказал о положении Головина в «Монако» на фоне проблем российских игроков в Чехии

Агент Александра Головина Александр Клюев рассказал о положении игрока в «Монако».

«У Саши всё отлично, он готовится к игре. Все его поддерживают, никаких проблем нет», – сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее защитник «Богемианс-1905» Евгений Назаров и полузащитник «Динамо» (Ческе-Будеёвице) Максим Матвеев были вынуждены покинуть свои клубы из-за отказа чешских властей в выдаче рабочих виз.

Александр Головин выступает в составе «Монако» с 2018 года. В сезоне-2021/2022 российский полузащитник провёл за монегасков 32 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Действующий контракт Александра с «Монако» рассчитан до 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн.