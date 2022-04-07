Дембеле отклонил предложение «Челси» о трансфере

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не хочет переходить в «Челси». Об этом сообщает журналист Хавьер Матальянас в своей социальной сети.



По информации источника, француз отклонил предложение лондонского клуба. Ранее сообщалось, что «Челси» хочет подписать Усмана летом на правах свободного агента.

В текущем сезоне 24-летний Дембеле сыграл за «Барселону» в 21 матче во всех турнирах, забив два гола, а также отдав девять голевых передач. Контракт французского нападающего с сине-гранатовыми истекает ближайшим летом. Ранее француз отказался продлевать соглашение с каталонцами.



Усман Дембеле выступает в составе «Барселоны» с 2017 года, перейдя из дортмундской «Боруссии».

Френки Де Йонг не смог замкнуть головой навес Усмана Дембеле в матче с «Севильей»:

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