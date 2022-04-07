Карим Бензема — лучший игрок топ-5 лиг Европы по системе «гол+пас» в нынешнем сезоне

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема является лидером топ-5 европейских чемпионатов по системе «гол+пас», сообщает Opta Sport.
По информации источника, француз набрал 50 очков. Форвард «Королевского клуба» в нынешнем сезоне отметился 37 забитыми мячами и отдал 13 результативных передач.
Бензема опережает нападающего «Баварии» Роберта Левандовского, у которого 49 очков (45+4), форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, набравшего 45 баллов (28+17), полузащитника «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку, отметившегося 41 результативным действием (27+14), и нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха – 38 баллов (28+10).
Напомним, вчера, 6 апреля, Карим Бензема оформил хет-трик в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с лондонским «Челси» (3:1).
Видеообзор матча 30-го тура Примеры «Сельта» — «Реал»:
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