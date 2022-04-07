«Если уходишь равнодушным, надо вешать коньки на гвоздь». Чанов — о поведении Акинфеева

Экс-игрок московского «Торпедо» Вячеслав Чанов прокомментировал поведение голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева по отношению к арбитру Игорю Панину.
«Не считаю высказывание Ашота Хачатурянца правильным. Ну какое же это хамство? Это спорт, эмоции. Прежде всего с этими эмоциями мы не всегда можем совладать. Во-вторых, Игорь Акинфеев — вратарь и капитан команды, эта серьёзная ответственность тоже играет роль. Да, поговорили на повышенных тонах, но судьи и игроки находятся в одном футбольном мире. Уверен, и Акинфеев, и Панин остыли, извинились, поблагодарили за матч.
Моё мнение, что эта ситуация не должна была что-то за собой повлечь. Все эти разговоры, сам эпизод с перепалкой чересчур раздуты. Фил Эспозито говорил, что если выходить и уходить со льда равнодушным, то надо вешать коньки на гвоздь. Это применимо и к поведению Игоря в матче с «Уралом». Главное, чтобы не зашкаливало. Не думаю, что в этом эпизоде что-то перешло в дальнейшее», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 7 апреля 2022
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