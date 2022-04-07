В московском Парке Горького с 12 апреля начинаются тренировки для любителей футбола

В следующий вторник, 12 апреля, CityFootball запускает тренировочную группу START для игроков начального и базового уровня на одной из лучших площадок Москвы – Nike Box MSK в Парке Горького! Тренировки будут проходить каждый вторник в 20:30.



Программа START подойдёт вам, если:

• вы только начинаете играть в футбол и хотите поставить базовые навыки – пас, удар и общее понимание игры;

• вы хотите подтянуть функциональную готовность, снизить вес или постепенно улучшить показатели выносливости;

• вы давно не играли и хотите постепенно втянуться и набрать форму;

• вы периодически играете и тренируетесь, но чувствуете, что вам не хватает азов начальной подготовки и базовых навыков понимания игры.

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Nike Box MSK расположен в культовом месте Москвы, недалеко от музея современного искусства «Гараж», и, помимо отличной футбольной площадки с искусственным газоном, на территории Nike Box есть раздевалки с душевыми и персональными локерами.



Зарегистрироваться на первую бесплатную тренировку можно по ссылке: https://training.cityfootball.ru/sign-training