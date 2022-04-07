Наставник ПСВ Шмидт может стать новым главным тренером «Бенфики»

Главный тренер ПСВ Роджер Шмидт летом может возглавить «Бенфику». Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в своей социальной сети.



По информации источника, Шмидт уже достиг устной договорённости с руководством португальского клуба. Ранее стало известно, что Руд ван Нистелрой станет главным тренером ПСВ. По ходу сезона Жорже Жезуш покинул тренерский мостик «Бенфики».

Предпоследним местом работы 52-летнего Шмидта был китайский «Бэйцзин Гоань», с поста главного тренера этой команды специалист ушёл в июне 2019 года. До этого наставник возглавлял «Ред Булл Зальцбург», леверкузенский «Байер», «Падерборн» и другие немецкие клубы. Шмидт выиграл чемпионат и Кубок Австрии с «Зальцбургом» в 2014 году, Кубок Китая с «Бэйцзин Гоань», а также приводил «Байер» к третьему и четвёртому местам в Бундеслиге.