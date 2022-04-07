Гётце – об отказе переходить в «Ливерпуль»: Сожалею ли я об этом? Нет

Полузащитник «ПСВ» Марио Гётце высказался о своём отказе переходить в «Ливерпуль», когда английский клуб проявлял интерес к немцу во времена игры Гётце за «Боруссию» Д.
«Сожалею ли я об этом? Всегда трудно оглядываться назад, но если вы спросите меня сейчас, то да, я точно должен был присоединиться к «Ливерпулю». Я просто принял неправильное решение, но это не сожаление.
Клопп, вероятно, оказал наибольшее влияние на мою карьеру. Он может быть очень требовательным — он может быть вашим другом, но в то же время очень суровым. Это мотивирует вас к большим успехам. Это то, что случилось со мной тогда, и это случилось с «Ливерпулем» сейчас. Он является менеджером не только для игроков, но и для всех в клубе, и тогда один на один он может быть как другом, так и боссом», — приводит слова Гётце Daily Mail.
- 7 апреля 2022
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