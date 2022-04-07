«Он может прогрессировать и в РПЛ». Радченко — о нежелании Зиньковского играть в Бельгии

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал слова полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского на тему возможного перехода в европейский клуб.

«Он очень хорошо знает, как там играют и какой там уровень: в Сегунде, Бельгии и Нидерландах? Может, в его словах о «Европе ради Европы» есть доля истины, так как не всегда стоит ехать в такие чемпионаты, как Нидерланды и Бельгия, тем более, как я понимаю, не в высший дивизион, а во второй. Он может прогрессировать и здесь, играя в РПЛ.



Многие наши футболисты, которые думают, что в Европе больше шансов быть замеченным в большом клубе, ошибаются. Я сам поиграл в Европе и знаю, что это такое: ты всегда там будешь считаться иностранцем, поэтому ты должен быть на голову выше местных игроков на каждой тренировке и игре.



Я понимаю наших более молодых футболистов, которым по 17 лет: у них есть возможность поехать в Европу и попробовать там свои силы, чтобы набраться опыта. Например, в «Зените» есть Ярослав Михайлов, который играет во второй Бундеслиге за «Шальке». Когда мы с ним общаемся, он говорит, что получает огромный опыт.



Что касается перспектив Зиньковского играть в Европе, то в данной ситуации у всех мало перспектив играть там. Но всё будет зависеть только от него», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.