Карим Бензема признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
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Нападающий «Реала» Карим Бензема признан лучшим игроком недели. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Напомним, вчера мадридцы в гостях переиграли «Челси» со счетом 3:1, Карим оформил хет-трик. Бензема достиг отметки в 82 мяча в Лиге чемпионов. 34-летний форвард стал четвёртым игроком в истории турнира, который забил более 80 мячей.
Ответный четвертьфинальный матч состоится 12 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Напомним, в 1/8 финала «Челси» по сумме двух игр отпраздновал победу над «Лиллем» (4:1). «Реал», в свою очередь, переиграл «Пари Сен-Жермен» (3:2). Действующим победителем Лиги чемпионов является «Челси», который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Манчестер Сити».
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