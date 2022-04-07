В «Химках» отреагировали на запрет РФС на регистрацию новичков
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал ситуацию с запретом РФС на регистрацию новичков.
«Там техническая история. Комментировать здесь нечего. Всё урегулируется, нет вопросов. Запрет на регистрацию новичков в качестве обеспечительной меры? Ничего страшного. Это тоже техника», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее стало известно, что палата РФС по разрешению споров наложила на «Химки» запрет на регистрацию новых игроков в качестве обеспечительной меры по заявлению экс-игрока подмосковного клуба Аршака Коряна о неуплате задолженности.
«Химки» после 23 туров набрали 21 очко и занимают промежуточное 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
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