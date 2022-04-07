«Зенит» продлил контракт с Александром Ерохиным до конца сезона-2023/2024

32-летний полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.
Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024. Действовавший контракт Ерохина с клубом истекал 30 июня 2022 года.
Полузащитник выступает за «Зенит» с июля 2017 года, перейдя на правах свободного агента из «Ростова». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн.
В нынешнем розыгрыше чемпионата России полузащитник сыграл в 22 матчах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.
Санкт-петербургский «Зенит» набрал 49 очков в 23 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В тройку лидеров также входят «Динамо» (46) и ЦСКА (43).
- 7 апреля 2022
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