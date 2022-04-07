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«Манчестер Юнайтед» определился с тремя трансферными целями на лето

«Манчестер Юнайтед» определился с тремя трансферными целями на лето
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Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует крупный трансферный бюджет на лето, сообщает The Telegraph.

По информации источника, «МЮ» хочет помочь Эрику тен Хагу, который в данный момент тренирует «Аякс», но летом может перейти в стан манкунианцев. Нидерландцу готовы предоставить значительный бюджет на трансферы даже в случае непопадания клуба в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

Отмечается, что «красные дьяволы» хотят подписать нападающего и двух полузащитников. В качестве трансферных целей «Ман Юнайтед» определил форварда «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна, полузащитника «Вест Хэм Юнайтед» Деклана Райса и хавбека «Астон Виллы» Джона Макгинна.

Как только тен Хаг будет утверждён в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед», наставник сможет предложить свои варианты трансферов.

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