Ловчев — о судьях в РПЛ: их запугивают. Показывают народу, что руководители что-то делают

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев отреагировал на решение об отстранении судей Российской Премьер-Лиги до конца сезона.
«Вопрос не в трёх судьях, которые ошиблись. В следующем туре ошибутся другие пять. Вопрос вообще в судейском корпусе. Он у нас неважный. Раз в пять лет меняется руководитель: приходит со своей метлой, рассказывает, как нужно всё делать. Но среди них нет уверенных в себе и хороших арбитров.
Отстранение судей? Их запугивают. Показывают народу, что руководители что-то делают. Те, кто играл в футбол, не сомневаются в спорных моментах. У нас низкий уровень судейства», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, арбитры Игорь Панин (обслуживал матч 23-го тура ЦСКА – «Урал» (2:2)), Алексей Сухой и Артём Любимов (работали на встрече «Краснодар» — «Динамо» (0:1)) отстранены до конца сезона. Судья Сергей Карасёв, который обслуживал дерби «Спартака» и «Локомотива» (0:1), дисквалифицирован на одну игру. Павел Шадыханов, который отвечал в этом матче за VAR, отстранён на две встречи.
- 7 апреля 2022
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