Ловчев: Акинфеев не уважает Панина. Ни один игрок РПЛ не скажет, что уважает судей

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев высказался о поведении вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в отношении судьи Игоря Панина в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:2).

«Это не вопрос капитана. Все сейчас так ведут себя. Судей не уважает никто, потому что они постоянно ошибаются. А Игорь — такой же игрок, который нервничает. Концовка была напряжённая. Акинфеев не уважает Панина. Вот и всё. Если провести опрос среди всех игроков РПЛ, ни один не скажет, что уважает судей. Упал уровень доверия к ним», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, по итогам матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА встречался с «Уралом» (2:2), судья Игорь Панин был отстранён до конца сезона. Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц позже назвал поведение Акинфеева неприемлемым.