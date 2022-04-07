Ловчев: Акинфеев не уважает Панина. Ни один игрок РПЛ не скажет, что уважает судей

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев высказался о поведении вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в отношении судьи Игоря Панина в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:2).
«Это не вопрос капитана. Все сейчас так ведут себя. Судей не уважает никто, потому что они постоянно ошибаются. А Игорь — такой же игрок, который нервничает. Концовка была напряжённая. Акинфеев не уважает Панина. Вот и всё. Если провести опрос среди всех игроков РПЛ, ни один не скажет, что уважает судей. Упал уровень доверия к ним», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, по итогам матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА встречался с «Уралом» (2:2), судья Игорь Панин был отстранён до конца сезона. Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц позже назвал поведение Акинфеева неприемлемым.
- 7 апреля 2022
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