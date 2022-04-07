Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вест Хэм» — «Лион». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Назарова прокомментировал уход россиянина из чешского «Богемианс 1905»

Агент Назарова прокомментировал уход россиянина из чешского «Богемианс 1905»
Комментарии

Директор агентства FM Sports Agency Олег Шигаев прокомментировал уход защитника Евгения Назарова из чешского «Богемианс 1905».

«Женя действительно покинул Чехию. У него заканчивалась виза, и пришло время получать другую. С её получением сейчас есть проблемы.

Клуб решил пойти от простого — предложить приостановить действие трудового соглашения на время, а именно — до того момента, когда откроют рабочие визы и можно будет снова получить её. Всё решили мирно и спокойно.

Сейчас мы просто следим за развитием событий и ждём. Женя возвращается домой», — цитирует Шигаева Sport24.

Напомним, Назаров перешёл в «Богемианс 1905» из «Краснодара-2» 23 января 2022 года. За это время защитник сыграл лишь один матч за новую команду. Назаров принял участие в матче чемпионата Чехии с пражской «Славией».

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Два российских игрока покинули чешские клубы из-за отказа в выдаче рабочих виз
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022