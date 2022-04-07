Агент Назарова прокомментировал уход россиянина из чешского «Богемианс 1905»

Директор агентства FM Sports Agency Олег Шигаев прокомментировал уход защитника Евгения Назарова из чешского «Богемианс 1905».



«Женя действительно покинул Чехию. У него заканчивалась виза, и пришло время получать другую. С её получением сейчас есть проблемы.



Клуб решил пойти от простого — предложить приостановить действие трудового соглашения на время, а именно — до того момента, когда откроют рабочие визы и можно будет снова получить её. Всё решили мирно и спокойно.



Сейчас мы просто следим за развитием событий и ждём. Женя возвращается домой», — цитирует Шигаева Sport24.



Напомним, Назаров перешёл в «Богемианс 1905» из «Краснодара-2» 23 января 2022 года. За это время защитник сыграл лишь один матч за новую команду. Назаров принял участие в матче чемпионата Чехии с пражской «Славией».

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