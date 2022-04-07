Ловчев: Кутепову надо уходить из «Спартака». Ни один из последних тренеров в него не верил

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев высказался о ситуации с защитником «Спартака» Ильёй Кутеповым, который длительное время не попадает в стартовый состав красно-белых.
«Даже не знаю, что делать Кутепову. Никогда не был в похожей ситуации. Я вижу, что ни один из последних тренеров в него особенно не верил. В такой ситуации единственное, что ему остаётся, — уходить в другую команду и там доказывать, что он достоин играть», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, Кутепов выступает за основной состав «Спартака» с 2012 года. Соглашение российского защитника со «Спартаком» истекает в конце сезона. Стороны пока не пришли к соглашению по новому контракту.
«Спартак» в 23 матчах набрал 27 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (49).
- 7 апреля 2022
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