Юрист Прокопец заявил, что чешские клубы должны выплатить компенсации Матвееву и Назарову

Спортивный юрист Михаил Прокопец высказался по поводу того, что чешский «Богемианс 1905» расторг контракт с защитником Евгением Назаровым, а «Динамо» из Ческе-Будеёвице разорвало договор с полузащитником Максимом Матвеевым.

«И «Краснодар», и «Локомотив» могут требовать всё, о чём стороны договорились. Не знаю, о чём они договорились, но, например, трансферную компенсацию. Отказ в выдаче рабочей визы — это неуважительная причина для расторжения договора. Эти клубы должны выплатить «Краснодару» и «Локомотиву» всё, о чём они договаривались. Более того, они должны выплатить и футболистам всё, о чём они договаривались. Для разрешения на работу за визу отвечает новый клуб, и если новый клуб подписал трудовой договор, а потом не смог оформить визу, то это проблема нового клуба. Если контракт расторгнут по этой причине, то клуб обязан выплатить компенсацию.



Мы не знаем условий договора, потому что там есть всякие механизмы, например, ограничить компенсацию тремя или шестью месяцами. Но по общему правилу клуб обязан выплатить компенсацию. Эта компенсация рассчитывается либо стоимостью до конца контракта, либо стоимостью, которая указана в договоре. В любом случае виноват не футболист, а новый клуб.



Что касается возможности подобных ситуаций в других странах Европы, то в настоящее время возможно всё. Ещё недавно подобное было и в Чехии невозможно. Не могу гарантировать, что в другой европейской стране такое не произойдёт», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.