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Стали известны подробности травмы полузащитника «Арсенала» Парти

Стали известны подробности травмы полузащитника «Арсенала» Парти
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Лондонский «Арсенал» сообщил подробности повреждения, полученного полузащитником «канониров» Томасом Парти в матче 31-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (0:3).

«Наш пятый номер был заменён во время игры с «Кристал Пэлас» в Селхерст Парке после того, как у него появилась боль в правом бедре.

С тех пор Томас прошёл дополнительное обследование, и оно показало повреждение мышц его правого бедра. Мы продолжим обследование Томаса в ближайшие недели, в течение которых он также получит дополнительные консультации специалистов. Все будут усердно работать, чтобы вернуть Томаса на поле как можно скорее», — говорится на официальном сайте «Арсенала».

«Кристал Пэлас» набрал 37 очков в 30 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Арсенал», в 29 встречах набравший 54 очка, идёт на пятой позиции. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» с 73 очками в 30 встречах.

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