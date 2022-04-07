Стали известны подробности травмы полузащитника «Арсенала» Парти

Лондонский «Арсенал» сообщил подробности повреждения, полученного полузащитником «канониров» Томасом Парти в матче 31-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (0:3).

«Наш пятый номер был заменён во время игры с «Кристал Пэлас» в Селхерст Парке после того, как у него появилась боль в правом бедре.



С тех пор Томас прошёл дополнительное обследование, и оно показало повреждение мышц его правого бедра. Мы продолжим обследование Томаса в ближайшие недели, в течение которых он также получит дополнительные консультации специалистов. Все будут усердно работать, чтобы вернуть Томаса на поле как можно скорее», — говорится на официальном сайте «Арсенала».

«Кристал Пэлас» набрал 37 очков в 30 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Арсенал», в 29 встречах набравший 54 очка, идёт на пятой позиции. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» с 73 очками в 30 встречах.