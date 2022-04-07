Левандовски просит у «Барселоны» контракт на 3 года. Его агент встречался с боссами клуба

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в каталонской «Барселоне».
Как сообщает Sport.es, руководство каталонцев как минимум дважды встречалось с агентом поляка Пини Захави. Отмечается, что переговоры прошли продуктивно, ключевым аспектом стали хорошие отношения президента «Барсы» Жоана Лапорты и Захави.
Сам Левандовски хочет перейти в стан сине-гранатовых, потому что считает, что его этап карьеры в Германии завершён. Польский форвард хочет получить контракт на три года, так как полагает, что ещё способен играть на высоком уровне.
Ранее стало известно, что отношения Левандовского с руководством «Баварии» ухудшились из-за того, что мюнхенский клуб предложил Роберту продлить контракт всего на год. Действующее соглашение сторон истекает летом 2023 года.
В нынешнем сезоне польский футболист принял участие в 28 матчах немецкой Бундеслиги, забил 31 гол и отдал одну результативную передачу.
Видеообзор матча 30-го тура Примеры «Барселона» — «Севилья»:
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