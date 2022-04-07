«Милан» готов потратить летом до € 100 млн на трансферы. Клуб хочет купить четырёх игроков

«Милан» готов потратить до € 100 млн во время летнего трансферного окна, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, руководство «россонери» установило эту сумму в качестве лимита. Вероятно, первым трансфером «Милана» станет защитник «Лилля» Свен Ботман, за которого придётся заплатить € 25-30 млн.



Кроме того, итальянцы хотят приобрести ещё одного игрока «Лилля», полузащитника Ренату Саншеша. Также «россонери» работают над трансфером нападающего «Сассуоло» Джанлуки Скамакки, за переход которого нужно будет заплатить около € 40 млн.



Ещё одним трансфером может стать форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги. Он может присоединиться к «Милану» на правах свободного агента, поскольку контракт бельгийца с «Ливерпулем» истекает нынешним летом.

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