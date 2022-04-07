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Слуцкий — об игре с «Краснодаром»: невозможно прогнозировать фаворитов

Слуцкий — об игре с «Краснодаром»: невозможно прогнозировать фаворитов
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о подготовке к матчу с «Краснодаром».

«У «Краснодара» есть всё-таки команда ФНЛ, а когда у тебя есть команда ФНЛ, у тебя есть все позиции, у тебя есть чёткая игровая структура, у тебя есть футболисты, которые имеют опыт игры по крайней мере во втором дивизионе. Поэтому за счёт команды ФНЛ людской ресурс повыше.

Но сейчас, мне кажется, вообще невозможно прогнозировать фаворитов и как будет складываться игра. По существу, по ходу сезона мы заново строим команду, не всегда всех игроков используем в своих амплуа, пытаемся стабилизировать игру и понять, за счёт чего мы сможем быть конкурентоспособными», — приводит слова тренера пресс-служба казанского клуба.

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