«Барселона» и «Айнтрахт» объявили стартовые составы на первый матч 1/4 финала Лиги Европы

Стали известны стартовые составы «Айнтрахта» и «Барселоны» на первый матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» — «Барселона».
«Айнтрахт»: Трапп, Н’Дика, Хинтереггер, Тута, Костич, Соу, Якич, Камада, Линдстрём, Кнауфф, Борре.
Запасные: Граль, Чэндлер, Хасебе, Туре, да Коста, Баркок, Хёуге, Хрустич, Роде, Ахе, Ламмерс, Пасьенса.
«Барселона»: тер Штеген, Альба, Гарсия, Пике, Араухо, Гави, Бускетс, Педри, Торрес, Обамеянг, Траоре.
Запасные: Нето, Тенас, Бальде, Лангле, Мингеса, Гонсалес, Пуч, Ф. де Йонг, Брейтуэйт, Дембеле.
Обслужит встречу сербская бригада арбитров, которую возглавляет Срджан Йованович. Ему будут помогать ассистенты Урош Стойкович и Милан Михайлович. Резервный рефери – Фран Йович.
- 7 апреля 2022
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