Руни — о словах Роналду в свой адрес: все игроки, кроме Месси, завидуют Криштиану

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни отреагировал на слова нападающего «красных дьяволов» Криштиану Роналду. Португалец назвал Руни и Джейми Каррагера завистниками, оставив комментарий под фотографией, которую выложил Руни в своих соцсетях.

«Я бы сказал, что, наверное, нет ни одного футболиста на планете, который не завидовал бы Криштиану. Карьера, которую он сделал, трофеи, которые он выиграл, деньги, которые он заработал… его шесть кубиков!



Каждый игрок, кроме Лионеля Месси, завидует Криштиану», — приводит слова Руни The Sun.

Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. В нынешнем сезоне португалец принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал три результативные передачи.