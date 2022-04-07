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Футболист Матвеев: в Чехии сказали, визу не подтвердят на 99% — надежда закончилась

Футболист Матвеев: в Чехии сказали, визу не подтвердят на 99% — надежда закончилась
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Бывший полузащитник чешского «Динамо» из Ческе-Будеёвице Максим Матвеев рассказал о том, как ему отказали в рабочей визе.

«В посольстве Чехии мне просто отказали в визе. Что сказали? Ничего. Генеральный директор клуба обращался в посольство, пытался что-то узнать, поговорить. Ему сообщили, что на 99% визу не подтвердят, как бы мы ни старались. На этом всё — надежда закончилась. Дальше как-то оспаривать это решение я не пытался», — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Матвеев является воспитанником московского «Локомотива». Он перешёл в «Динамо» из Ческе-Будеёвице 6 января 2022 года. 20-летний полузащитник не успел провести ни одного матча за чешскую команду.

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