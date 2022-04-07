Футболист Матвеев: в Чехии сказали, визу не подтвердят на 99% — надежда закончилась
Поделиться
Бывший полузащитник чешского «Динамо» из Ческе-Будеёвице Максим Матвеев рассказал о том, как ему отказали в рабочей визе.
«В посольстве Чехии мне просто отказали в визе. Что сказали? Ничего. Генеральный директор клуба обращался в посольство, пытался что-то узнать, поговорить. Ему сообщили, что на 99% визу не подтвердят, как бы мы ни старались. На этом всё — надежда закончилась. Дальше как-то оспаривать это решение я не пытался», — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Матвеев является воспитанником московского «Локомотива». Он перешёл в «Динамо» из Ческе-Будеёвице 6 января 2022 года. 20-летний полузащитник не успел провести ни одного матча за чешскую команду.
Комментарии
- 7 апреля 2022
-
21:55
-
21:45
-
21:40
-
21:39
-
21:35
-
21:30
-
21:28
-
21:21
-
21:20
-
21:20
-
21:10
-
21:08
-
21:01
-
20:59
-
20:59
-
20:58
-
20:55
-
20:45
-
20:33
-
20:30
-
20:29
-
20:13
-
20:07
-
20:00
-
19:56
-
19:52
-
19:48
-
19:42
-
19:30
-
19:19
-
19:16
-
19:12
-
19:06
-
18:58
-
18:57
Партнерский контент