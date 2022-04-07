Футболист Матвеев: в Чехии в меня верили. Когда уезжал, было очень обидно и грустно

Бывший полузащитник чешского «Динамо» из Ческе-Будеёвице Максим Матвеев высказался о расторжении контракта с клубом из-за отказа в рабочей визе.



«В клубе все очень хорошо относились, пробовали разрешить этот вопрос. Даже несмотря на тяжёлую ситуацию с Украиной, всё было спокойно. Это никак не повлияло на отношение ко мне. Все партнёры по команде относились ко мне доброжелательно, хорошо меня приняли. Я остался со всеми в хороших отношениях. За то время, что был в Чехии, даже немного подучил чешский, наладил общение. С тренером всё было вообще прекрасно, он видел меня в команде. В меня верили. Когда уезжал, было очень обидно и грустно прощаться. Тяжело.



Я попал в такую ситуацию, что сейчас не могу нигде играть, потому что заканчивается сезон. Варианты у меня есть, но рассказывать пока не буду. Я только приехал в Москву, взял пару выходных, чтобы отдохнуть. Где буду тренироваться, что делать, тоже пока говорить не хочу. Буду думать.



На моё стремление попасть в Европу это не повлияло, руки не опустились. Честно, на Чехию были большие планы. У меня есть девушка, хотели уехать туда вместе. То время, что я провёл в Чехии, был один. Было тяжело, скучновато — это, конечно, большой минус. Если будет предложение, я с удовольствием всё рассмотрю. Главное, чтобы ситуация в мире наладилась в дальнейшем. В «Динамо» из Ческе-Будеёвице меня, если что, ждут обратно при улучшении ситуации. Тренер, руководство, одноклубники — все ко мне хорошо относятся. Хоть и расстались, но на приятной ноте. Хочется надеяться, что я ещё смогу попробовать себя в европейском чемпионате», — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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