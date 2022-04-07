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Конте: Кейн может считать себя одним из лучших в истории

Конте: Кейн может считать себя одним из лучших в истории
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался об игре нападающего «шпор» Гарри Кейна в последних матчах.

«Я думаю, что Гарри Кейн заслуживает важного положения в мире футбола. Он находится в подходящем возрасте, чтобы показать, что он может быть одним из лучших в мире, а также в истории футбола. Он уже показывает это, потому что забил много голов за клуб и сборную и он их капитан.

«У него подходящий возраст, чтобы закрепиться и стать одним из лучших в мире, и, безусловно, его роль нетипична, потому что он играет на позиции «девятки», но также может сыграть на позиции «десятки» благодаря своим качествам. Мы пытаемся использовать этот аспект и стараемся максимально использовать то, что он может сделать», — цитирует Конте SkySports.

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