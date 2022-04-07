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«РБ Лейпциг» — «Аталанта»: Миранчук появился на поле на 67-й минуте матча

«РБ Лейпциг» — «Аталанта»: Миранчук появился на поле на 67-й минуте матча
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Сегодня, 7 апреля, на стадионе «Ред Булл-Арена – Центральштадион» в Лейпциге в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг» принимает «Аталанту». В данный момент идёт второй тайм, счёт – 1:1.

На 67-й минуте на поле появился российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук, он заменил Ремо Фройлера.

26-летний Миранчук в 20 матчах нынешнего сезона забил два гола и отдал пять результативных передач. Соглашение российского футболиста с «Аталантой» истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость Миранчука оценивается порталом Transfermarkt в € 11 млн.

Напомним, ответный матч между «РБ Лейпциг» и «Аталантой» состоится 14 апреля. Встреча пройдёт в Бергамо на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)».

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