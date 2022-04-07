Радимов отреагировал на продление «Зенитом» контрактов с Суторминым и Ерохиным

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о продлении «Зенитом» контрактов с полузащитниками Алексеем Суторминым и Александром Ерохиным.
«То, что Сутормин и Ерохин хорошие футболисты, — это было очевидно. Я очень рад, что они оба остались. Они доказали свою квалификацию, а «Зенит» получил в своё распоряжение двух игроков национальной сборной», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ерохин выступает за «Зенит» с июля 2017 года, перейдя на правах свободного агента из «Ростова». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн.
Сутормин является воспитанником «Зенита». Также хавбек выступал за «Оренбург» и «Рубин», в составе которого провёл одну неделю. Кроме этого, Алексей защищал цвета астраханского «Волгаря» и московского клуба «Строгино».
Санкт-петербургский «Зенит» набрал 49 очков в 23 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В тройку лидеров также входят «Динамо» (46) и ЦСКА (43).
- 7 апреля 2022
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