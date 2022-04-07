«РБ Лейпциг» и «Аталанта» сыграли вничью в 1/4 финала ЛЕ. Миранчук вышел на замену

Сегодня, 7 апреля, на стадионе «Ред Булл-Арена – Центральштадион» в Лейпциге в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг» принимал «Аталанту». Команды не выявили победителя, счёт – 1:1.
Счёт был открыт в первом тайме. На 17-й минуте отличился нападающий гостей Луис Мурьель, ему ассистировал Давиде Дзаппакоста. На 58-й минуте форвард «быков» Андре Силва имел возможность забить с одиннадцатиметрового, но ему не удалось реализовать пенальти. Сразу же после этого счёт сравнял защитник «Лейпцига» Вилли Орбан, голевой пас отдал Анхелиньо.
На 67-й минуте на поле появился российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук, он заменил Ремо Фройлера.
Напомним, ответный матч между «РБ Лейпциг» и «Аталантой» состоится 14 апреля. Встреча пройдёт в Бергамо на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)».
- 7 апреля 2022
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