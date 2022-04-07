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Der Spiegel: Манчини получал часть зарплаты в «Манчестер Сити» по фиктивным документам

Der Spiegel: Манчини получал часть зарплаты в «Манчестер Сити» по фиктивным документам
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Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Роберто Манчини получал часть зарплаты по фиктивным документам, сообщает Der Spiegel.

По информации источника, зарплата итальянца в манчестерском клубе составляла £ 1,45 млн (€ 1,74 млн), а также до £ 4 млн (€ 4,8 млн) в виде бонусов. Кроме того, у Манчини был заключён фиктивный контракт с клубом «Аль-Джазира», в котором он числился консультантом. За это он получал £ 1,75 млн (€ 2,1 млн), которые не облагались налогами.

В 2020 году «Манчестер Сити» из-за финансовых махинаций отстранили от участия в Лиге чемпионов на два сезона. Позже «горожанам» удалось оспорить решение УЕФА в CAS.

Роберто Манчини возглавлял «Ман Сити» с 2009 по 2013 год. В 2012 году «горожане» под руководством итальянского специалиста выиграли чемпионат Англии.

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