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Луис Суарес уговаривал Араухо остаться в «Барселоне»

Луис Суарес уговаривал Араухо остаться в «Барселоне»
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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо решил продлить контракт с каталонцами из-за советов нападающего «Атлетико» Луиса Суареса. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, тренер сине-гранатовых Хави сумел убедить Араухо в его важности. Помимо этого, бывший форвард «Барселоны» Луис Суарес также сильно повлиял на решение уругвайца. Он посоветовал Рональду остаться в клубе. Важную роль сыграло преображение «Барселоны» после прихода Хави.

Ранее желание подписать Араухо выразили три английские команды. Речь идёт об «Арсенале», «Манчестер Юнайтед» и лондонском «Челси». Напомним, Араухо стал игроком «Барселоны» в 2018 году. В нынешнем сезоне на счету футболиста 33 встречи, в которых он отметился четырьмя голами.

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