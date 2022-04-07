Илкай Гюндоган — об игре с «Ливерпулем»: предстоящий матч будет тяжёлым

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался о предстоящей игре с «Ливерпулем» и борьбе за чемпионство в английской Премьер-лиге.

«Сейчас «Ливерпуль» входит в число лучших команд мира. Они достигли невероятной формы. Предстоящий матч будет тяжёлым. Мы хотим победить их на домашнем стадионе. Это будет матч между двумя равными командами. Мы не должны ошибаться в игре. «Ливерпуль» – очень эффективная команда в контратаках. Мы команда, которая любит играть с мячом. Если мы позволим им повернуть игру в свою пользу, они могут наказать нас за ошибки. Мы должны быть осторожны», – приводит слова Гюндогана Mirror.

Напомним, встреча «Ливерпуля» с «Манчестер Сити» в 32-м туре английской Премьер-лиги состоится в воскресенье, 10 апреля, в 18:30 мск на стадионе «Этихад» в Манчестере. На данный момент «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 72 очка, и отстаёт от лидера чемпионата — «Манчестер Сити» (73) — на один балл.