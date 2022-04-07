«Айнтрахт» — «Барселона»: хозяева вышли вперёд на 48-й минуте
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Сегодня, 7 апреля, на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте в первом матче 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 «Айнтрахт» принимает «Барселону».
Счёт был открыт в начале второго тайма. На 48-й минуте отличился нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» — «Барселона».
Обслуживает встречу сербская бригада арбитров, которую возглавляет Срджан Йованович. Ему помогают ассистенты Урош Стойкович и Милан Михайлович. Резервный рефери – Фран Йович.
Ответная встреча команд пройдёт 14 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Действующий победитель Лиги Европы — «Вильярреал», который в финале обыграл по пенальти «Манчестер Юнайтед».
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