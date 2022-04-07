Участникам торгов за покупку «Челси» дали дополнительное время для объявления цен за клуб

Оставшимся четырём претендентам на покупку «Челси» было предоставлено дополнительное время для внесения окончательных предложений по приобретению клуба, сообщает SkySports.

По сообщениям источника, претенденты были проинформированы в четверг консультантами, занимающимися продажей, что теперь они должны представить финальные предложения о покупке во второй половине следующей недели.

Напомним, 26 февраля Роман Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд). 10 марта правительством Великобритании были введены санкции против Абрамовича. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.