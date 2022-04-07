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«Айнтрахт» — «Барселона»: Ферран Торрес сравнял счёт на 66-й минуте

«Айнтрахт» — «Барселона»: Ферран Торрес сравнял счёт на 66-й минуте
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Сегодня, 7 апреля, на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте в первом матче 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 «Айнтрахт» принимает «Барселону».

На 66-й минуте ответный мяч забил нападающий «Барсы» Ферран Торрес. Ранее, на 48-й минуте, отличился нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» — «Барселона».

Обслуживает встречу сербская бригада арбитров, которую возглавляет Срджан Йованович. Ему помогают ассистенты Урош Стойкович и Милан Михайлович. Резервный рефери – Фран Йович.

Ответная встреча команд пройдёт 14 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Действующий победитель Лиги Европы — «Вильярреал», который в финале обыграл по пенальти «Манчестер Юнайтед».

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