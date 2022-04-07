«Барселона» и «Айнтрахт» сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

Сегодня, 7 апреля, на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте в первом матче 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 «Айнтрахт» принимал «Барселону». Команды сыграли вничью, счёт — 1:1.



Счёт был открыт в начале второго тайма. На 48-й минуте отличился нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф. На 66-й минуте ответный мяч забил форвард «Барсы» Ферран Торрес, ему ассистировал Френки де Йонг. На 78-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник «орлов» Тута.



Обслуживала встречу сербская бригада арбитров, которую возглавлял Срджан Йованович. Ему помогали ассистенты Урош Стойкович и Милан Михайлович. Резервный рефери – Фран Йович.



Ответная встреча команд пройдёт 14 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Действующий победитель Лиги Европы — «Вильярреал», который в финале обыграл по пенальти «Манчестер Юнайтед».