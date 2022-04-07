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«Барселона» и «Айнтрахт» сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

«Барселона» и «Айнтрахт» сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Лиги Европы
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Сегодня, 7 апреля, на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте в первом матче 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 «Айнтрахт» принимал «Барселону». Команды сыграли вничью, счёт — 1:1.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 48-й минуте отличился нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф. На 66-й минуте ответный мяч забил форвард «Барсы» Ферран Торрес, ему ассистировал Френки де Йонг. На 78-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник «орлов» Тута.

Обслуживала встречу сербская бригада арбитров, которую возглавлял Срджан Йованович. Ему помогали ассистенты Урош Стойкович и Милан Михайлович. Резервный рефери – Фран Йович.

Ответная встреча команд пройдёт 14 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Действующий победитель Лиги Европы — «Вильярреал», который в финале обыграл по пенальти «Манчестер Юнайтед».

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Лига Европы. 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2022, четверг. 22:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Кнауфф – 48'   1:1 Ф. Торрес – 66'
Удаления: Тута – 78' / нет
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