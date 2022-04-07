«Брага» минимально обыграла «Рейнджерс» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

Сегодня, 7 апреля, проходил первый четвертьфинальный матч Лиги Европы между «Брагой» и «Рейнджерс». Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу португальцев.



На 40-й минуте единственный гол забил Абель Руис. На предыдущей стадии «Брага» обыграла «Монако», а «Рейнджерс» оказался сильнее дортмундской «Боруссии».



В другом матче в рамках четвертьфинала Лиги Европы «РБ Лейпциг» и «Аталанта» сыграли вничью, а «Барселона» и «Айнтрахт» также разошлись миром. Действующим победителем Лиги Европы является «Вильярреал», который в финальном матче 2021 года обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии послематчевых пенальти.