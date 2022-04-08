Клопп — об игре с «МС»: мне не надо, чтобы другие люди думали, что мы обязательно выиграем

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем матче с «Манчестер Сити» и борьбе за чемпионство в английской Премьер-лиге.
«Не могу отрицать, что сейчас наступает решающий период сезона. Мы находимся в хорошем положении для этого отрезка чемпионата, это правда. Но на самом деле мы ни в одном из турниров не являемся фаворитами, если честно. Я не слишком заинтересован в том, чтобы быть фаворитом. Мне не нужно, чтобы другие люди думали, что мы обязательно выиграем или что-то в этом роде. Я всегда хотел быть частью команды, которая может победить лучших в мире. Думаю, что мы в состоянии сделать это.
Не могу сказать, что люблю многих соперников или конкурентов, но мне очень нравится смотреть за «Манчестер Сити». Так что всегда, когда мы с ними играем, анализ — это смесь серьёзной работы и настоящей радости… Это фантастический уровень футбола», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
- 8 апреля 2022
-
00:58
-
00:53
-
00:42
-
00:41
-
00:29
-
00:28
-
00:26
-
00:22
-
00:15
-
00:15
-
00:08
-
00:04
- 7 апреля 2022
-
23:58
-
23:56
-
23:55
-
23:52
-
23:26
-
23:16
-
23:10
-
23:08
-
22:57
-
22:47
-
22:44
-
22:27
-
22:21
-
21:55
-
21:45
-
21:40
-
21:39
-
21:35
-
21:30
-
21:28
-
21:21
-
21:20
-
21:20