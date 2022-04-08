Гасперини: в текущем сезоне происходит что-то невероятное — мы просто теряем концентрацию

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал результат матча 1/4 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг» (1:1).

«В целом мы более опасно атаковали, жаль, что не победили. У нас было ощущение, что мы можем выиграть матч. Мы начнём следующую игру при счёте 1:1, это уже неплохой результат. Уверен, мы ещё скажем своё слово. В текущем сезоне происходит что-то невероятное — мы просто теряем концентрацию. Важно, что травма Сапаты зажила. Он проделал большую работу, как и его физиотерапевт, и скоро сможет играть», — цитирует тренера Sky Sport Italia.

Напомним, ответный матч между «РБ Лейпциг» и «Аталантой» состоится 14 апреля. Встреча пройдёт в Бергамо на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)».