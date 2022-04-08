Тедеско прокомментировал ничью в матче 1/4 финала Лиги Европы с «Аталантой»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско прокомментировал ничью в первом матче 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 с «Аталантой» (1:1).
«Мы проанализируем этот матч и решим, как играть во втором.
Это был не очень хороший удар с пенальти (в исполнении Андре Силвы. – Прим. «Чемпионата»), но чтобы сделать сейв, нужен и вратарь. Мы планировали выпустить после перерыва Эмиля Форсберга, потому что хотели больше владеть мячом в центре поля.
В конечном итоге ничья — правильный результат, обе команды пытались забить второй гол. «Аталанта» больше бегает, чем любая другая команда Серии А, они сильны физически и используют персональную опеку», — цитирует Тедеско Football Italia.
Напомним, ответный матч между «РБ Лейпциг» и «Аталантой» состоится 14 апреля. Встреча пройдёт в Бергамо на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)».
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