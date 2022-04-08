Юсуф Языджи прокомментировал присуждение ему звания лучшего игрока РПЛ в феврале и марте
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Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи прокомментировал присуждение ему звания лучшего игрока Российской Премьер-Лиги в феврале и марте.
«Горжусь тем, что меня выбрали лучшим футболистом февраля-марта в России. Огромное спасибо всем, кто сделал меня достойным этой награды. Я буду продолжать делать всё возможное, чтобы оправдать вашу поддержку», – цитирует турка пресс-служба красно-синих.
Напомним, ЦСКА арендовал 25-летнего Языджи у французского «Лилля» в зимнее трансферное окно до конца сезона. У армейцев есть право выкупа полузащитника за € 12 млн. Подопечные Алексея Березуцкого с 43 очками в 23 матчах чемпионата России закрепились в турнирной таблице на третьем месте. На втором месте располагается «Динамо» (46).
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