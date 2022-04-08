Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о ничьей в матче с «Айнтрахтом»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о ничьей в матче 1/4 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» (1:1).



«Это был очень сложный и физически сильный соперник. Мы не знали, как остановить их. Приходилось играть плотнее, чем мы это делаем. Поле также было не лучшего качества.



Мы создали меньше моментов, чем обычно, но довольны результатом. Обычно тот, кто владеет инициативой, создаёт больше моментов, но сегодня всё было не так. «Барса» не знала, как остановить их дьявольские контратаки.



Это Лига Европы, здесь всегда сложно. Играть на «Камп Ноу» будет тяжело, но нас поддержат наши болельщики», — цитирует Хави Marca.



Ответная встреча команд пройдёт 14 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Действующий победитель Лиги Европы — «Вильярреал», который в финале обыграл по пенальти «Манчестер Юнайтед».

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