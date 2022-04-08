Защитник «Лейпцига» Орбан: теперь мы знаем, насколько «Аталанта» сильна

Защитник «РБ Лейпциг» Вилли Орбан прокомментировал ничью в первом матче 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 с итальянской «Аталантой» (1:1).



«Мы довольны результатом в этом матче. Мы хорошо проанализировали их, знали, что это может быть сложная игра. Они высоко прессингуют, и мы увидели это. У нас были моменты, чтобы победить сегодня, но далее нам предстоит отправиться в Бергамо. Теперь мы знаем, насколько «Аталанта» сильна», — цитирует Орбана Tuttomercatoweb.

Счёт на 17-й минуте открыл нападающий гостей Луис Мурьель. На 58-й минуте мяч в свои ворота забил защитник «Аталанты» Давиде Дзаппакоста.

Ответный четвертьфинальный матч состоится 14 апреля на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия).

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