Защитник «Лейпцига» Орбан: теперь мы знаем, насколько «Аталанта» сильна

Защитник «РБ Лейпциг» Вилли Орбан прокомментировал ничью в первом матче 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 с итальянской «Аталантой» (1:1).
«Мы довольны результатом в этом матче. Мы хорошо проанализировали их, знали, что это может быть сложная игра. Они высоко прессингуют, и мы увидели это. У нас были моменты, чтобы победить сегодня, но далее нам предстоит отправиться в Бергамо. Теперь мы знаем, насколько «Аталанта» сильна», — цитирует Орбана Tuttomercatoweb.
Счёт на 17-й минуте открыл нападающий гостей Луис Мурьель. На 58-й минуте мяч в свои ворота забил защитник «Аталанты» Давиде Дзаппакоста.
Ответный четвертьфинальный матч состоится 14 апреля на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия).
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 8 апреля 2022
-
02:14
-
02:05
-
01:42
-
01:20
-
00:58
-
00:53
-
00:42
-
00:41
-
00:29
-
00:28
-
00:26
-
00:22
-
00:15
-
00:15
-
00:08
-
00:04
- 7 апреля 2022
-
23:58
-
23:56
-
23:55
-
23:52
-
23:26
-
23:16
-
23:10
-
23:08
-
22:57
-
22:47
-
22:44
-
22:27
-
22:21
-
21:55
-
21:45
-
21:40
-
21:39
-
21:35
-
21:30