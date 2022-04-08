Тренер «Айнтрахта» — о ничьей с «Барселоной»: у нас всё ещё есть шанс пройти дальше

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер прокомментировал ничью в первом матче 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 с «Барселоной» (1:1).
«Мы были очень дисциплинированны, особенно после удаления. Я могу быть очень доволен нашей игрой. Мы должны принять забитый ими гол. У них получилась красивая комбинация. Это был единственный явный момент, который у них был. Я очень горжусь этим. Через неделю мы должны ещё больше повысить ставки. У нас всё ещё есть шанс пройти дальше», — цитирует Гласнера официальный сайт УЕФА.
На 78-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён защитник «Айнтрахта» Тута. Ответный четвертьфинальный матч состоится 14 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.
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