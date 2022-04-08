Мойес прокомментировал ничью в матче 1/4 финала Лиги Европы с «Лионом»

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес прокомментировал ничью в первом матче 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 с французским «Лионом» (1:1).



«Мы очень плохо начали игру. Я не знаю, были ли это нервы или мы просто не были остры в атаке. Во втором тайме у нас получилась невероятно хорошая и дисциплинированная игра. В целом это было не очень хорошее выступление. Мне не понравилось, как играла моя команда, но когда у вас остаётся десять игроков на поле, то вы должны хвалить моих игроков за ничью в этом матче. На следующей неделе мы должны проявить себя лучше», — цитирует Мойеса официальный сайт УЕФА.



Ответный четвертьфинальный матч состоится 14 апреля на стадионе «Групама» в Лионе (Франция).

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