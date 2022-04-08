Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
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Пресс-служба УЕФА на официальном сайте опубликовала список из четырёх футболистов, претендующих на звание лучшего по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги Европы.
Так, среди номинантов оказались:
- 27-летний аргентинский вратарь «Аталанты» Хуан Муссо, совершивший 5 сейвов в матче с «РБ Лейпциг» (1:1);
- 22-летний форвард «Браги» Абель Руис, чей единственный мяч принёс его команде победу над «Рейнджерс» (1:0);
- 25-летний хавбек «Лиона» Тангай Н’Домбеле, отличившийся в выездной игре с «Вест Хэмом» (1:1);
- 20-летний немецкий нападающий «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф, поразивший ворота «Барселоны» (1:1).
Проголосовать можно на официальном сайте УЕФА.
Напомним, что ответные встречи 1/4 финала Лиги Европы УЕФА состоятся на следующей неделе, в четверг, 14 апреля.
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