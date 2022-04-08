Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА на официальном сайте опубликовала список из четырёх футболистов, претендующих на звание лучшего по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги Европы.

Так, среди номинантов оказались:

27-летний аргентинский вратарь «Аталанты» Хуан Муссо , совершивший 5 сейвов в матче с «РБ Лейпциг» (1:1);

, совершивший 5 сейвов в матче с «РБ Лейпциг» (1:1); 22-летний форвард «Браги» Абель Руис , чей единственный мяч принёс его команде победу над «Рейнджерс» (1:0);

, чей единственный мяч принёс его команде победу над «Рейнджерс» (1:0); 25-летний хавбек «Лиона» Тангай Н’Домбеле , отличившийся в выездной игре с «Вест Хэмом» (1:1);

, отличившийся в выездной игре с «Вест Хэмом» (1:1); 20-летний немецкий нападающий «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф, поразивший ворота «Барселоны» (1:1).

Проголосовать можно на официальном сайте УЕФА.

Напомним, что ответные встречи 1/4 финала Лиги Европы УЕФА состоятся на следующей неделе, в четверг, 14 апреля.