«Шахтёр» начнёт серию матчей с топ-клубами США и Европы игрой с «Олимпиакосом»

Донецкий «Шахтёр» начнёт свою серию товарищеских матчей с топ-клубами США и Европы встречей с греческим «Олимпиакосом». Об этом сообщает официальный сайт греческого клуба.

Встреча пройдёт в субботу, 9 апреля. Болельщики смогут посетить матч по своему абонементу или приобрести обычный билет за € 10. Все вырученные средства будут направлены на финансовую поддержку беженцев.

Ранее пресс-служба «Шахтёра» объявила о начале тренировочного сбора в Стамбуле (Турция). Сообщалось, что среди соперников будут такие оппоненты, как «Бешикташ», «Фенербахче», «Лацио», «Севилья» и «Пари Сен-Жермен».

Напомним, в феврале наставник «горняков» Роберто Де Дзерби и его штаб покинули Киев. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.